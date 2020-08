Quoi retenir de la fin de semaine?

Radicalisation du mouvement «anti-corona» en Allemagne

Au moment où le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse en Europe, plusieurs villes du Vieux Continent ont été secouées samedi par d’importantes manifestations en opposition aux mesures sanitaires prises par leur gouvernement en raison de la pandémie, notamment le port du masque obligatoire dans les endroits publics intérieurs et extérieurs.

Celle de Berlin, et plus particulièrement la tentative de plusieurs centaines de protestataires d’entrer dans le bâtiment du Reichstag, qui abrite le Parlement, s’est soldé par 300 arrestations et a provoqué un certain tollé dans la sphère politique en Allemagne.