Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec est demeuré au-dessus de la centaine.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s'est élevé à 120. Il s'agit de la deuxième journée d'affilée que ce nombre dépasse 100. Depuis le début de la pandémie, le Québec a signalé 62 352 cas sur son territoire.

L'Institut national de la santé publique indiquait de son côté la présence de 1535 cas actifs confirmés pour la journée de samedi.

Si aucun décès n'a été signalé dans les 24 dernières heures, les autorités ont rapporté trois décès survenus entre le 23 et le 28 août. Cela porte le nombre de décès à 5758 depuis le début de la pandémie.

On comptait une hospitalisation de moins, ce qui amène le total à 116. On dénombrait aussi un patient de moins aux soins intensifs, pour un total de 16.

Les autorités ont aussi indiqué que 55 300 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

Les laboratoires québécois ont ralenti le rythme, ne réalisant vendredi que 13 545 prélèvements.

La région montréalaise continue d'être la plus touchée par la progression du coronavirus. Ainsi, on compte désormais 29 815 cas sur l'île de Montréal depuis le début de la pandémie, une augmentation de 46 par rapport à la veille. On a aussi recensé 9304 (+15) cas en Montérégie.

L'Estrie est également frappée par une recrudescence de la pandémie. On y a enregistré samedi 17 nouveaux cas pour un total de 1230.

Le nombre de nouveaux cas a aussi dépassé la dizaine en Outaouais (821, +11) et dans les Laurentides (4227, +11).

On a signalé huit nouveaux cas dans Lanaudière (4839), cinq dans la Capitale-Nationale (2046), trois à Laval (6287), un en Mauricie-Centre-du-Québec (2139) et un en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (212).

Le nombre de cas est demeuré à 377 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au Canada

On rapporte 127 905 cas confirmés de COVID-19 dans l'ensemble du Canada depuis le début de la pandémie. On a déploré aussi 9117 décès.

Selon les autorités canadiennes, samedi, 89 % des cas sont maintenant rétablis. Les laboratoires canadiens ont testé une moyenne de 48 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine, dont 0,7 % ont reçu un résultat positif.

Néanmoins, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, s'inquiète de constater que le coronavirus semble toucher davantage les jeunes. « Compte tenu des nombreuses semaines d'activité accrue de la maladie chez les jeunes, dont près de 50 % des cas signalés se sont produits chez des jeunes adultes âgés de 20 à 39 ans au cours des dernières semaines, il est très possible que le virus atteigne des individus, des populations et des milieux à haut risque », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

62 352 cas au Québec, dont 5758 décès;

42 195 cas en Ontario, dont 2810 décès;

13 476 cas en Alberta, dont 237 décès;

5496 cas en Colombie-Britannique, dont 204 décès;

1611 cas en Saskatchewan, dont 24 décès; - 1151 cas au Manitoba, dont 14 décès;

1083 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

269 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

191 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

44 cas à l'Île-du-Prince-Édouard;

15 cas au Yukon;

cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s'ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.