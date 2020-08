Grève tournante à compter de mardi dans des garderies en milieu familial

À moins d’un revirement, les 10 000 responsables de services de garde en milieu familial de la CSQ amorceront mardi une grève tournante qui touchera tour à tour les régions du Québec.

Cette grève tournante aura lieu du 1er au 18 septembre. Elle commencera par la région de Québec-Chaudière-Appalaches et se terminera par les régions de Laurentides et de la Montérégie, le 18. Celle de Montréal sera touchée le 11.

Et, à compter du 21 septembre, la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, prévoit même une grève générale illimitée.

Cela fait plus d’un an que dure cette négociation entre le ministère de la Famille et la fédération de la CSQ. Et, à l’heure actuelle, la négociation est « au point mort », a indiqué en entrevue avec La Presse canadienne la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon.

Vendredi, les parties ont échangé des messages et convenu de se reparler lundi, la veille du déclenchement de la grève tournante, mais aucune date de négociation n’avait encore été arrêtée.