Québec recense 156 nouveaux cas de COVID-19

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec a fait un bond spectaculaire par rapport à la veille.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas a atteint 156, une augmentation de 59 % par rapport à celui de vendredi. Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens depuis le 30 juillet.

Depuis le début de la pandémie, le Québec a recensé 62 232 cas sur son territoire. Une correction a été apportée à ce bilan à la suite de la contamination d’échantillons dans un laboratoire.

Jeudi, l’Institut national de la santé publique indiquait la présence de 1504 cas actifs confirmés.

Si aucun décès n’a été signalé dans les 24 dernières heures, les autorités ont rapporté deux décès survenus avant le 22 août et trois autres survenus à une date inconnue. Cela porte le nombre de décès à 5755 depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont aussi indiqué que 55 235 personnes se sont rétablies de la COVID-19. Les laboratoires québécois ont réalisé jeudi 16 912 prélèvements.

La région montréalaise continue d'être la plus touchée par la progression du coronavirus. Ainsi, on compte désormais 29 769 cas sur l'île de Montréal depuis le début de la pandémie, une augmentation de 25 par rapport à la veille. On a recensé 9289 (+16) cas en Montérégie et 6284 (+10) à Laval.

Le nombre de nouveaux cas a atteint ou dépassé la dizaine dans la Capitale Nationale (2041, +10), dans Lanaudière (4831, +14) et dans les Laurentides (4216, +16).

Le nombre de cas depuis l'apparition du coronavirus s'établit à 1213 (+6) en Estrie, à 810 (+5) en Outaouais et 377 (+1) au Saguenay-Lac-St-Jean.

Le nombre d’hospitalisations est resté stable, à 117, de même que le nombre de patients aux soins intensifs, qui est demeuré à 17.

Au Canada

On rapporte 127 662 cas confirmés de COVID-19 dans l'ensemble du Canada depuis le début de la pandémie. On a déploré aussi 9113 décès.

Selon les autorités canadiennes, 89 % des cas sont maintenant rétablis. Les laboratoires canadiens ont testé en moyenne 48 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine, parmi lesquelles 0,7 % ont reçu un résultat positif.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

62 232 cas au Québec, dont 5755 décès ;

42 083 cas en Ontario, dont 2809 décès ;

13 476 cas en Alberta, dont 237 décès ;

5496 cas en Colombie-Britannique, dont 204 décès ;

1611 cas en Saskatchewan, dont 24 décès ;

1096 cas au Manitoba, dont 14 décès ;

1083 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

269 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ;

191 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès ;

44 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

15 cas au Yukon ;

cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.