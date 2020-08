6 New York (États-Unis), le 26 août 2020 | La statue en hommage aux pionnières américaines des droits des femmes Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton et Sojourner Truth a eu lieu mercredi dans le célèbre Central Park de à New York. L’ancienne candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, a assisté à l’événement. Timothy A. Clary Agence France-Presse