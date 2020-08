Quoi surveiller en fin de semaine?

Les appels au « définancement » de la police

Une manifestation est prévue samedi à Montréal pour demander une réduction des budgets consacrés aux services de police. L’événement a lieu à midi à la Place des Arts, au centre-ville.

Le concept de « définancement » de la police a pris de la vigueur depuis la mort de George Floyd, asphyxié par un policier.

Concept un peu moins connu au Québec qu’aux États-Unis et au Canada anglais, les tenants de l’idéologie de « définancement » ont des vues très différentes sur la façon de procéder, mais globalement, il est question pour certains de transférer une partie du financement de la police vers des services sociaux d’urgence pour venir en aide aux personnes en crise et, pour d’autres, d’abolir purement et simplement la police, qui symbolise pour eux la répression de l’État.