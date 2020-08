La reprise du basketball

Après le report des matchs de séries éliminatoires mercredi et hier, l’Association nationale de basketball, la NBA, espère reprendre ses activités aujourd’hui. Selon The Athletic, une entente aurait été conclue en ce sens avec les équipes encore qualifiées. Si les matchs reprennent, un nouveau calendrier devrait être fourni.

Les Bucks de Milwaukee ont lancé un mouvement de boycottage dans le monde du sport professionnel en refusant de se présenter à leur match mercredi pour protester contre les inégalités raciales aux États-Unis, demandant du changement après l’affaire Jacob Blake, qui s’est fait tirer à plusieurs reprises dans le dos par un policier.

Les autres équipes de la NBA qui devaient jouer ce soir-là ont aussi boycotté leur partie, et plusieurs autres ligues sportives ont reporté leurs matchs. Le lendemain, la Ligue nationale de hockey a fait de même et annoncé le report de ses rencontres prévues jeudi et vendredi.