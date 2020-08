Portée disparue après une plainte contre son conjoint violent, Véronique Vennes a été retrouvée

Véronique Vennes, qui avait été portée disparue peu après avoir porté plainte contre son conjoint violent, a été retrouvée par les policiers mercredi matin. Dans un message diffusé sur Twitter, la Sûreté du Québec (SQ) confirme que son conjoint, Hugo Tousignant, a également été localisé vers 10 h 30.

« Ils étaient sains et saufs et ont été pris en charge par les enquêteurs », écrit la SQ.

Plus tôt dans la journée, les autorités policières avaient confirmé que Véronique Vennes avait été vue seule mardi après-midi dans un commerce de Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie. La jeune femme de 25 ans n’aurait pas cherché à obtenir de l’aide.

Hugo Tousignant, 33 ans, est visé par un mandat d’arrestation pour voies de fait et voies de fait armées commises à l’endroit de sa conjointe samedi. Les autorités policières et la famille de Véronique Vennes craignaient pour la sécurité de la jeune femme.

Vers 22h30 samedi, les policiers avaient été appelés dans le logement qu’occupe le couple dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan. Selon la SQ, Hugo Tousignant aurait menacé sa conjointe avec un pistolet à plomb. « À l’arrivée des policiers, le suspect était parti », indique Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ.

Le lendemain vers 17 h, des résidents du secteur avaient aperçu le suspect. « Il voulait revenir sur place, dans le domicile qu’il partage avec Véronique Vennes. » Un maître-chien avait été déployé dans le secteur, mais aucune arrestation n’avait été effectuée.

Sans nouvelles de la jeune femme depuis lundi matin, sa famille avait signalé sa disparition à la police, qui avait diffusé un avis recherche mardi. « On croit que c’est possible qu’ils soient ensemble et qu’ils se déplacent dans son véhicule à elle », avait alors indiqué la SQ.

De lourds antécédents

Le mandat d’arrestation émis lundi à l’endroit d’Hugo Tousignant fait également mention de chefs d’accusation pour méfaits sur le véhicule de sa conjointe et de bris de probation dans sept dossiers.

Le suspect traîne un lourd passé criminel, dont plusieurs antécédents de violence conjugale. En 2019, Hugo Tousignant a notamment plaidé coupable à des accusations d’introduction par effraction, de proférer des menaces et de méfait à l’égard d’une ex-conjointe. Un an plus tôt, il avait aussi été emprisonné pour avoir proféré des menaces, toujours dans un contexte de violence conjugale.

L’homme a aussi reconnu sa culpabilité en 2015 dans un dossier de vol qualifié. En 2016, il a été acquitté dans un dossier de possession de drogues.