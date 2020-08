Quoi retenir de la fin de semaine?

Nouvelle manifestation en Biélorussie

La pression de la rue sur le président Alexandre Loukachenko ne faiblit pas. Dimanche, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées à Minsk, la capitale biélorusse, en opposition au pouvoir en place et en soutien à la cheffe de file de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie. Cette contestation dure depuis le 9 août dernier, les manifestants dénonçant la réélection jugée frauduleuse de M. Loukachenko ainsi que la brutale répression l’ayant suivie.

Samedi, le controversé président a d’ailleurs ordonné à son ministre de la Défense et à son armée de prendre les «mesures les plus strictes» pour défendre l’intégrité du territoire national du pays. Le gouvernement biélorusse dénonce aussi d’«importants agissements des forces de l’OTAN à proximité immédiate» des frontières du pays, notamment en Pologne et en Lituanie.