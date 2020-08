5 Novo Progresso (Brésil), le 18 août 2020 | Un membre de la tribu Kayapo est assis après le blocage de l’autoroute BR163 lors d’une manifestation à la périphérie de Novo Progresso dans l’État de Para, au Brésil. Brandissant des arcs et des flèches, des dizaines de manifestants indigènes ont bloqué une route principale traversant l’Amazonie brésilienne, réclamant de l’aide contre la COVID-19 et la fin de l’exploitation minière illégale et de la déforestation. Jojo Laet Agence France-Presse