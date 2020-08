La France et la COVID-19

C’est maintenant la France qui semble être balayée par une nouvelle vague de COVID-19.

Après les 4771 infections enregistrées hier — des chiffres qui n’avaient pas été vus depuis mai —, quelle direction prendra le bilan de l’épidémie dans l’Hexagone aujourd’hui ?

Ce second épisode pourrait difficilement arriver à un moment plus critique en France : des millions de vacanciers s’apprêtent à revenir au bercail, et ils pourraient bien rapporter le coronavirus dans leurs bagages.

La situation semble aussi se détériorer en Italie, où l’on a observé 845 nouveaux cas, hier, du jamais vu depuis la fin mai.