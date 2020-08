Histoires d'eau | La rivière des Prairies en photos

Cet été, Le Devoir se mouille un peu pour conter des histoires de lacs et de rivières. Aujourd’hui : la rivière des Prairies, que les Hurons nomment Skawanoti, soit « la rivière en arrière de l’île ». Alors que le Québec, et bien des Montréalais, ont le regard tourné vers le fleuve Saint-Laurent avec ses industries, sa voie maritime et ses baleines, ce cours d’eau plus discret trace un sillon de 40 km entre les îles de l’archipel d’Hochelaga, de l’île Bizard à l’île Bonfoin, en passant par l’île de Montréal et l’île Jésus. Promenade photographique le long des berges.

1 Ariane Desjardins, 23 ans, et Stéphanie Drouin L. Hérault, 24 ans, toutes deux stagiaires pour l’organisation Conservation de la nature Canada (CNC), coupent des tiges de phragmites envahissants sur les berges de l’île Bonfoin. Acquise en 2004 par CNC et la Ville de Montréal, la minuscule île qui marque l’embouchure de la rivière des Prairies est accessible au public depuis 2018. Valérian Mazataud Le Devoir

2 À l’église Sainte-Geneviève, les statues ont presque vue sur la rivière. Ici, un Christ orné d’une auréole en néon. Valérian Mazataud Le Devoir

3 Yves Boisvert pose devant son hydravion avant de décoller vers Lanaudière. L’hydroaérodrome Boisvert et fils, le seul de l’île de Montréal, existe depuis 1978. En l’absence de grandes embarcations, la rivière est un endroit idéal pour amerrir ou décoller, estime le pilote et petit-fils du fondateur. Valérian Mazataud Le Devoir

4 Un couple assis face aux rapides du Sault-au-Récollet, à Montréal-Nord. Les rapides ont été harnachés par un barrage hydroélectrique en 1928.

18 h 41. Valérian Mazataud Le Devoir

5 Un grand héron à l’affût au parc-nature du Cap-Saint-Jacques. C’est ici, entre le Cap Saint-Jacques et l’île Bizard, que la rivière des Prairies prend naissance. Valérian Mazataud Le Devoir