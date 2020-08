Le plan de Québec pour la deuxième vague

Du côté de Québec, le gouvernement Legault se prépare désormais à faire face à l’inévitable deuxième vague de COVID-19.

Que fera-t-on pour éviter une nouvelle hécatombe dans les CHSLD, où sont survenus les deux tiers de tous les décès causés par la COVID-19 dans la province ? Comment la province gérera-t-elle l’attaque combinée des virus SRAS-CoV-2 et de l’influenza ? Risque-t-on un nouveau confinement ?

On devrait en savoir plus ce matin, à 11 h, avec la conférence de presse des ministres Christian Dubé, Lionel Carmant et Marguerite Blais. Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, sera aussi présent.