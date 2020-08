Deuxième vague en Europe?

Les signes de l’arrivée imminente d’une deuxième vague se multiplient de l’autre côté de l’Atlantique. Plusieurs pays européens aux prises avec une recrudescence des cas d’infection ont durci leurs mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19.

C’est notamment le cas de l’Espagne, du Royaume-Uni et de la Belgique. En Italie, le port du masque est désormais obligatoire entre 18h et 6h dans les lieux publics. Les discothèques en plein air ont aussi dû fermer leurs portes. Du côté de la France, le couvre-visage est désormais de mise dans les rues de plusieurs quartiers de Paris et dans plusieurs villes du pays.