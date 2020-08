Le nombre de nouvelles infections annoncé quotidiennement est demeuré sous la barre des 100 pour une troisième journée d’affilée au Québec.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, le Québec n’a recensé que 67 nouveaux cas de COVID-19 pendant la journée du 15 août. Il s’agit du plus petit bilan quotidien depuis la fin de juin.

Au cours des deux jours précédents, on avait signalé 80 et 87 nouveaux cas.

Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie dans la province s’élève désormais à 61 151.

Le bilan s’est aussi alourdi d’un autre décès survenu à une date inconnue. Ainsi, 5720 personnes sont mortes de l’infection sur le territoire de la province.

Pas moins de 53 847 personnes se sont rétablies de l’infection, une augmentation de 138 par rapport à la veille, selon les données de l’Institut national de la santé publique du Québec. On compte désormais 1728 cas actifs dans la province, soit 37 de plus que la veille.

Le ministère de la Santé fait aussi état d’une situation stable dans les hôpitaux. On dénombre 149 hospitalisations liées à la COVID-19, le même nombre que la veille. Parmi ces patients, 25 se trouvent toujours aux soins intensifs.

Au total, 1,46 million de tests de dépistages ont été effectués à travers le Québec, dont 14 947 vendredi, une baisse de 14 % par rapport à la journée précédente.

La grande région montréalaise demeure la plus touchée par la progression de la pandémie. On a signalé 18 nouveaux cas sur l’île de Montréal, pour un total de 29 441 depuis le début de la pandémie. Dans Lanaudière, 13 cas supplémentaires se sont ajoutés aux 4688 déjà répertoriés. La Montérégie a enregistré 12 nouveaux cas et compte maintenant 9144 personnes atteintes depuis l’apparition du coronavirus.

Laval recense désormais 6186 cas (+6), les Laurentides 4104 (+4) et l’Estrie 1116 (+8).

La situation semble encore plus stable ailleurs. L’Outaouais a dénombré 732 cas (+2), la Capitale-Nationale 1986 (+2) et la Mauricie-Centre-du-Québec 2124 (+1). Aucun nouveau cas n’a été signalé au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui demeure à 373, et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à 212.

Au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 122 039 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 9025 Canadiens.

Les autorités sanitaires canadiennes ont indiqué dimanche que, jusqu’à maintenant, 89 % des personnes atteintes au pays se sont rétablies.

Depuis l’apparition du virus au Canada, les laboratoires canadiens ont soumis près de 4,74 millions de personnes à un test de dépistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, 43 000 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont un peu moins de 1 % ont obtenu un résultat positif, peut-on lire dans le communiqué de l’Agence de la santé publique du Canada.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 61 151 cas au Québec, dont 5720 décès ; 40 646 cas en Ontario, dont 2789 décès ; 12 053 cas en Alberta, dont 221 décès ; 4358 cas en Colombie-Britannique, dont 196 décès ; 1566 cas en Saskatchewan, dont 21 décès ; 1074 cas en Nouvelle-Écosse, dont 64 décès ; 663 cas au Manitoba, dont neuf décès ; 268 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 186 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès ; 41 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ; 15 cas au Yukon, cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.