Quoi surveiller cette fin de semaine?

Dans le rétroviseur : il y aura 75 ans samedi, la fin de la Seconde Guerre mondiale

C’était il y a trois quarts de siècle. Le 15 août 1945, l’empereur japonais Hirohito annonçait personnellement la capitulation de son pays : la Deuxième Guerre mondiale, un conflit qui demeure de nos jours l’un des plus brutaux de l’Histoire, prenait fin.

C’était quelques jours à peine après les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, qui ont fait plus de 250 000 victimes. Et quelques heures à peine après que l’armée soviétique eut pris le contrôle de la Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, dans sa course effrénée vers l’archipel japonais.

Le 75e anniversaire de la fin du conflit sera souligné un peu partout sur la planète ce week-end. Mais les cérémonies se feront discrètes, COVID-19 oblige.