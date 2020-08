3 Océan Indien, le 7 août 2020 | Dans les eaux cristallines de l’île Maurice, à quelques centaines de mètres de la pointe d’Esny, plus de 1000 tonnes de carburant se sont déversées après que le bateau Wakashio, appartenant à une entreprise japonaise, se fut échoué fin juillet. Le navire avait à son bord quelque 4000 tonnes de pétrole et menace de se briser en deux, ce qui aurait des effets dévastateurs dans l’océan. Eric Villars Associated Press