L’état des entreprises pendant la pandémie

La mise sur pause de l’économie durant plusieurs mois a fait mal aux entreprises, ce n’est un secret pour personne. Mais à quel point ? Aujourd’hui, Statistique Canada publie son enquête sur l’état des entreprises du pays durant la pandémie.

Un sondage réalisé par l’agence fédérale en juillet avait rapporté que près d’une entreprise sur cinq estimait ne plus pouvoir fonctionner sans couper dans ses dépenses à nouveau dans un horizon de six mois. Sans surprise, ce sont les secteurs de l’hébergement, de la restauration et de la culture qui sont les plus touchés. Et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a évalué la dette des entreprises contractée en raison de la pandémie à 117 milliards.