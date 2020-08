L’emploi à Montréal

Avec le confinement qui a duré un peu plus longtemps à Montréal, les commerces y ont eu la vie un peu plus dure ce printemps. Le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, fera cet après-midi une annonce à propos de la création et du maintien des emplois dans la métropole.

De son côté, la Ville de Montréal présente un premier bilan de son aide d’urgence pour les entreprises locales. Il a été estimé à la fin juillet qu’une petite ou moyenne entreprise du Québec sur sept pourrait ne jamais se remettre des effets économiques de la pandémie, ce qui représente près de 18 000 PME.