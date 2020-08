Le racisme envers les Premières Nations saute aux yeux des Québécois

Neuf Québécois non autochtones sur 10 estiment que les membres des Premières Nations sont victimes de racisme et de discrimination dans la province et jugent que le gouvernement devrait agir pour changer la situation.

C’est ce qui ressort d’un sondage Léger commandé par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) dans le but d’évaluer les connaissances, mais aussi les préjugés et croyances des Québécois non autochtones envers les Premières Nations de la province.

Le sondage a été mené en ligne entre le 17 et le 23 juillet auprès de 1002 répondants à travers la province. Les membres des Premières Nations ont été exclus de l’échantillon.

D’autres détails suivront.