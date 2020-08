Prisons et COVID-19

Statistique Canada rend publiques ce matin des données qui pourraient se révéler pertinentes sur les effets de la pandémie de COVID-19 dans le milieu carcéral.

On pourrait en savoir plus sur le nombre de détenus qui ont été infectés, par exemple, ou encore quels établissements ont été les plus touchés au pays. La prison de Bordeaux, à Montréal, a été aux prises avec un foyer d’éclosion au mois de mai, par exemple. Ce rapport devrait donner un portrait plus global à l’échelle du Canada.

Ce pourrait aussi être une occasion de découvrir combien de détenus ont été libérés en vertu de la crise sanitaire.