Cri du cœur des propriétaires de cabanes à sucre

Ça pourrait paraître étrange en plein été, mais les cabanes à sucre veulent se faire entendre aujourd’hui. Une quarantaine de propriétaires de cabanes à sucre et de salles de réception lanceront un appel à l’aide au gouvernement du Québec, ce matin à Montréal. Ils vont réclamer un meilleur soutien financier pour leurs entreprises.

On peut se douter que la pandémie, et le confinement qui s’est ensuivi, a porté un dur coup aux érablières québécoises. La fermeture de tous les commerces jugés non essentiels, de même que les salles à manger des restaurants, est survenue au début de la saison des sucres et a été levée longtemps après.