Précisions sur la rentrée scolaire

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, répondra aujourd’hui aux questions laissées en suspens concernant la rentrée scolaire cet automne. Il doit dévoiler son plan de retour à l’école révisé, après plusieurs critiques reçues de parents ainsi que des milieux enseignant et politique sur les mesures adoptées pour éviter la propagation du virus parmi les élèves et leurs familles.

La première version prévoyait un retour en classe pour tous les élèves du primaire et du secondaire avec la mise en place d’un concept de «bulles», qui avait particulièrement soulevé la controverse. Il s’agissait de diviser les groupes d’élèves en îlots de six et de disposer ces sous-groupes à un mètre de distance les uns des autres dans un local.

Inquiets, plusieurs veulent que le port du masque soit obligatoire pour les élèves du secondaire. Une mesure d’ailleurs appliquée dès la 4e année en Ontario. Le Québec emboîtera-t-il le pas à la province voisine? À suivre.