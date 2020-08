Quoi retenir de la fin de semaine?

Manifestations à Beyrouth

La colère des Libanais a atteint son paroxysme samedi après-midi, à Beyrouth, où des milliers de manifestants se sont réunis pour dénoncer leurs dirigeants, quelques jours après les explosions meurtrières dans le port de la capitale. Un policier a perdu la vie et plus de 200 personnes ont été blessées dans les affrontements entre les protestataires et les forces de l’ordre.

Pour calmer le jeu et «sortir de la crise structurelle», le premier ministre du pays a annoncé en soirée qu’il proposera des élections anticipées lundi.

L’appel à la manifestation a été renouvelé dimanche, invitant les Libanais à reprendre la rue. Plus tôt dans la journée, la ministre de l’Information a annoncé sa démission, suivie de celle du ministre de l’Environnement en soirée. Bien qu’au départ, le rassemblement semblait moindre que celui de la veille, des heurts entre les manifestations et les policiers ont tout de même éclaté plus tard en soirée.

Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant le consulat du Liban à Montréal pour exprimer leur indignation envers le gouvernement libanais et demander l’expulsion de ses représentants au Canada.