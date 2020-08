Le coronavirus en Afrique

La pandémie de COVID-19 a franchi deux nouveaux caps hier soir : celui des 19 millions de cas dans le monde, mais aussi celui du million d’infections en Afrique.

L’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, compte à lui seul 50 % des cas africains. Avec 538 184 infections, il est le cinquième pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis, le Brésil, l’Inde et la Russie.

Le nombre de cas recensés quotidiennement en Afrique du Sud décroît tranquillement depuis le début du mois d’août, redescendant maintenant sous la barre des 10 000.