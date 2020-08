Jour de deuil national au Liban

Le Liban pleurera les morts de la catastrophe du port de Beyrouth aujourd’hui, en ce mercredi de deuil national.

La capitale du pays a été touchée en plein cœur, hier soir, quand deux énormes explosions ont ravagé les installations portuaires de la ville, faisant au moins 73 morts et plus de 3700 blessés. Les déflagrations ont semé la dévastation sur leur passage, faisant trembler les édifices et éclater les fenêtres à des kilomètres à la ronde.

Le bilan risque d’être très lourd : les secours s’activaient encore quand la nuit est tombée sur la capitale libanaise, et des soldats faisaient état de cadavres jonchant le sol du port de la ville.

Selon les premières informations dévoilées hier, l’explosion d’un entrepôt abritant quelque 2750 tonnes de nitrate d’ammonium serait à l’origine de la catastrophe. On devrait en savoir plus aujourd’hui.