2 Laure de Coussergues, l’ambassadrice du vignoble de l’Orpailleur, et Marc Grau, le maître de chai, inspectent des tonneaux contenant du vin. On produit ici une variété de cépages, dont le vidal, le seyval, le frontenac blanc, le muscat et le cabernet franc. Les 20 vignobles de Brome-Missisquoi fournissent à eux seuls 60% de la production viticole du Québec. Marie-France Coallier Le Devoir