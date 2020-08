Resserrement des mesures sanitaires dans le monde

Faisant face à une résurgence des cas de coronavirus ces dernières semaines, plusieurs pays prennent de nouvelles mesures pour enrayer la propagation du virus. En France, les villes peuvent maintenant rendre obligatoire le port du masque même à l’extérieur, comme dans les rues des centres-villes ou les marchés ouverts. La ville de Lille appliquera cette mesure dès aujourd’hui dans certaines zones de son territoire. Le masque sera aussi obligatoire dans des villes comme Biarritz et Bayonne, Saint-Malo et Orléans.

L’Australie a de son côté décidé d’imposer un couvre-feu à Melbourne pour freiner la propagation du virus. Les habitants de cette ville n’auront pas le droit de sortir entre 20 h et 5 h du matin pour les six prochaines semaines. Ils ne pourront pas non plus se rendre à plus de cinq kilomètres de chez eux.