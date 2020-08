Quoi retenir de la fin de semaine?

La pandémie sera très longue, prévient l’OMS

Le ralentissement de la propagation du nouveau coronavirus n’est pas pour bientôt, selon l’Organisation mondiale de la santé. La durée de la pandémie de COVID-19 sera « certainement très longue », a déclaré l’agence onusienne après une quatrième réunion de son comité d’urgence, samedi. Et les effets de la pandémie se feront ressentir durant des décennies, avait averti le patron de l’OMS vendredi.

Au Québec, le niveau de nouvelles contaminations se stabilise, avec 146 nouveaux cas samedi et 141 dimanche, selon les bilans quotidiens publiés par le ministère de la Santé. Sept décès ont été signalés en fin de semaine, mais un seul est survenu après le 25 juillet. Le nombre d’hospitalisations continue de diminuer, et la région de Montréal demeure la plus touchée.