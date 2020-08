Quoi surveiller cette fin de semaine?

L’identité de la colistière de Joe Biden

On pourrait bien connaître plus tôt que tard l’identité de celle qui accompagnera Joe Biden dans sa quête de la Maison-Blanche. Le candidat démocrate à la présidence a confirmé depuis longtemps qu’il choisira une femme comme alliée dans la course. Et il a répété sur tous les toits que son choix sera fixé au début du mois d’août.

À l’aube de l’annonce, la sénatrice californienne Kamala Harris est grande favorite. D’autant plus que la politicienne aux origines jamaïcaines et indiennes incarne le meilleur du rêve américain.

Elle n’est toutefois pas seule en lice : les noms des sénatrices Elizabeth Warren (Massachusetts) et Tammy Duckworth (Illinois) ont aussi circulé.