Touristes à risques en Gaspésie

Pour se prémunir contre des touristes irrespectueux, la Gaspésie doit remettre en question la mentalité d’ouverture et l’esprit « baba cool » qui font sa renommée. Premier de deux textes sur les nouveaux dilemmes existentiels d’une région victime de son succès.

Mardi après-midi, la voiture d’un groupe de jeunes Montréalais s’enlise dans le sable sur le chemin non aménagé menant à l’extrémité sud de la plage de Haldimand. Encore. Furieux, des résidents qui se trouvaient là en ont profité pour les houspiller. « Vous n’avez pas vu la pancarte là-bas ? Elle dit que c’est fermé aux véhicules motorisés. C’est assez clair. »

Incrédule, le conducteur de la voiture répète que, « sur l’application iOverlander, c’était écrit qu’on pouvait venir ». Le jeune homme au chapeau de paille n’avait pas non plus suivi les nouvelles et entendu parler des tensions des dernières semaines en Gaspésie.

Quelques minutes plus tard, sous la pluie battante, des résidents arpentent les environs de la plage de Douglastown pour ramasser des déchets laissés par les touristes. « Pour nous, c’est vraiment un lieu sacré », résume Julie Brulotte, accompagnée de ses deux fillettes. Ces dernières semaines, Julie ne s’est pas gênée pour en interpeller certains. « Souvent, on leur disait de faire attention et c’était mal reçu. Je me suis fait montrer un majeur par plusieurs personnes devant mes filles », raconte-t-elle découragée. À l’entrée du site, le groupe qui a organisé la corvée distribue sacs et jus aux volontaires, étonnamment nombreux malgré le mauvais temps.

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Lundi, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a dit que la situation s’était « beaucoup améliorée » à Gaspé, mais Le Devoir a pu constater que le problème est loin d’être réglé sur les plages. Le soir même, on recense encore une bonne quarantaine de tentes sur la plage de Haldimand et autant sur celle de Douglastown. C’est certes deux fois moins qu’à la mi-juillet, mais c’est beaucoup plus que la poignée de voyageurs qu’on tolère normalement.

« Nous, on ramasse »

À une dizaine de mètres de Julie et des autres, une quinzaine de campeurs de la Rive-Nord, dans la région de Montréal, sont bien installés avec leurs tentes et leurs chiens. Interrogés sur leur impact, ils rétorquent qu’ils ne font pas partie du problème. « Nous, on se ramasse, on recycle », explique Sébastien Germain, en soulignant que son groupe fait ses besoins dans une toilette portative. « Ils devraient installer des conteneurs pour les déchets des toilettes », ajoute un autre. Si la Ville facturait les services, « on viendrait pareil », ajoute Sébastien.

Mais tous les campeurs ne sont pas aussi bien organisés qu’eux. À la plage de Haldimand lundi soir, tous ceux que Le Devoir a croisés ont convenu qu’ils faisaient leurs besoins dans le sable ou dans les herbes hautes derrière la plage.

Malgré tout, ces personnes n’avaient rien à voir avec la caricature de touristes désagréables et hostiles dépeints, ces derniers jours, dans les médias et les réseaux sociaux. Installés autour d’un feu de bois de grève, Jean-Paul, ses fils et ses petits-fils ont dit avoir l’intention de laisser leur « spot » dans le même état où ils l’ont trouvé. Pour eux, la Gaspésie n’était pas qu’une solution de rechange aux tout-compris, mais la réalisation d’un vieux projet de road trip. Pas question de réserver pour eux, l’improvisation faisait partie de l’aventure. Quand même, l’un des fils a remis en question le projet quand il a vu des reportages sur les tensions locales. « Je me demandais si ça allait atteindre un point où on allait se faire revirer de bord. »

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Les nouveaux amis de Marcel

Marcel Cormier, le propriétaire du chalet vis-à-vis de leur tente, s’est lié d’amitié avec eux. « Moi, j’aime ça, le monde », lance-t-il en riant. Craignant de ne plus pouvoir avoir accès à la plage devant chez lui, Marcel avait fini par y planter sa tente, lui aussi, pour réserver sa place. « J’ai été obligé de me faire un petit coin. D’habitude, on est tout seuls. » Jean-Paul et ses fils disent qu’ils « surveillent son “spot” » depuis leur arrivée.

Or, les résidents ne partagent pas tous l’état d’esprit de Marcel. Un comité de résidents et d’usagers de la plage de Haldimand presse la Ville d’agir. « On a de la misère à croire que la municipalité n’a aucun pouvoir », affirme l’une de ses membres, Linda Clements. Le comité propose notamment de fermer le chemin de terre où s’enlisent les voitures et d’intensifier la surveillance la nuit.

Plus tôt cet été, l’administration du maire Daniel Côté a voulu adopter un règlement pour bloquer l’accès aux campeurs. Toutefois, une pétition de gens opposés à une interdiction totale de camper l’a convaincue de reculer. Il n’était pas du ressort de la municipalité de le faire, disait ce groupe.

Ce groupe, le réseau libertaire Brune noire, est le même qui a organisé la corvée de nettoyage à Douglastown. « Qu’il y ait des tentes, s’ils respectent le principe du sans-trace, nous, on n’a pas de problème avec ça », dit l’une des organisatrices, Marilou Cypihot-Tremblay, croisée sur le site. « Le problème, c’est que le site est mal aménagé. »

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Deux camps s’affrontent ici. Ceux qui veulent bannir le camping sauvage de la plage et ceux qui recommandent qu’on encadre le camping sauvage, en ajoutant des indications, mais aussi des toilettes et des poubelles. Mais qui se chargera de les nettoyer et de les entretenir ? demande le président de Destination Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. La Ville n’a pas le personnel pour le faire, souligne-t-il. Comment autoriser le camping sauvage tout en empêchant les touristes parasites d’accéder au site ? Et que diront les campings commerciaux ? Ne risquent-ils pas de crier à la concurrence déloyale?

Pour Gaspé, le débat ne fait que commencer et il est très émotif. « Il faut comprendre que les Gaspésiens ont un rapport très spontané au bord de mer et les visiteurs aussi », dit M. Sainte-Croix. « L’accessibilité au bord de mer, ça va de soi. Ça fait partie de ce qu’on vend comme expérience touristique. » Cependant, la popularité croissante du camping sauvage va forcer la Ville à l’encadrer, selon lui. « La tendance des touristes nomades, hors circuit, est là pour de bon. Ce n’est pas mauvais, mais je pense qu’il va falloir désormais gérer nos bords de mer de façon différente. Il va falloir restreindre l’accès à certains endroits, déterminer des zones où c’est permis. Dans le fond, il faudra organiser le séjour nomade pour laisser le moins possible d’impacts dans le milieu. »

Pour le moment, des agents de la Sûreté du Québec patrouillent sur les plages à la brunante pour faire de la « sensibilisation ». Lors du passage du Devoir lundi soir, deux agents allaient de tente en tente proposer aux campeurs d’aller s’installer ailleurs, dans un site prévu par la Ville. Une offre que personne n’a acceptée. « On part demain », ont répondu la plupart.

Des pipis dans l’herbe problématiques À Gaspé, les touristes qui ont pris l’habitude d’aller faire leurs besoins dans les hautes herbes près de la plage ont au moins causé autant de torts au milieu que ceux qui se sont soulagés dans le sable. À force d’être piétiné, l’élyme des sables finit par se transformer en zone sablée. À première vue, cela agrandit la plage, sauf que cela la prive aussi d’une barrière protectrice puisque l’élyme retient le sable et assure le maintien de la plage contre l’érosion qui découle des fortes tempêtes.