La Cour suprême et l’affaire Mike Ward

Le plus haut tribunal du pays entendra-t-il la cause opposant Mike Ward à Jérémy Gabriel ? On le saura ce matin à 9 h 45.

En 2016, le Tribunal des droits de la personne du Québec avait conclu que l’humoriste avait tenu des propos discriminatoires sur le handicap du jeune chanteur lors de ses spectacles, le condamnant du même coup à lui payer 35 000 $ en dommages. La Cour d’appel du Québec, dans une décision partagée, avait également donné raison à Jérémy Gabriel en novembre dernier.

Depuis le début de la saga judiciaire, Mike Ward et son avocat Julius Grey plaident le fait qu’il s’agit de blagues « offensantes », mais pas de propos « discriminatoires ».