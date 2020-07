1

Tôt le matin, Samuel Coj Cuxin, 21 ans, et les frères Brian et Josue Bartolo Meren, 21 et 24 ans, récoltent deux cents bouquets de carottes qui seront livrés dans des paniers bios dès l’après-midi. Les trois travailleurs sont originaires de la région de Chimaltenango au Guatemala et font partie des 8000 travailleurs agricoles du Guatemala et du Mexique qui travaillent cet été dans les fermes du Québec.

Valérian Mazataud Le Devoir