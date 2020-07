La programmation de la Mostra de Venise

On avait presque cessé d’y croire. Après des semaines d’attente, c’est aujourd’hui que doit être dévoilée la programmation du 77e Festival du film de Venise.

On sait déjà que la Mostra se tiendra du 2 au 12 septembre prochain, avec un programme réduit par rapport aux années précédentes et des règles d’hygiène très strictes (pandémie oblige) mais on en ignore encore bien des détails.

Si tout se déroule comme prévu, Venise devrait donc accueillir d’ici peu le premier festival de cinéma majeur depuis l’émergence de la COVID-19 à travers la planète.