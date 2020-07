Quoi retenir de la fin de semaine?

Décès de figures célèbres de la culture

Olivia de Havilland, vedette de l’âge d’or du cinéma américain, est décédée dimanche à l’âge vénérable de 104 ans de causes naturelles. Elle est surtout connue pour avoir incarné Melanie Wilkes dans le classique Autant en emporte le vent, une performance qui lui avait valu une nomination aux Oscar en 1940.

Mme de Havilland a reçu deux fois l’Oscar de la meilleure actrice durant sa carrière, la première fois pour À chacun son destin (1944) et la seconde pour L’héritière (1950). Olivia de Havilland a souvent été limitée à des rôles similaires. Elle s’était d’ailleurs battue en justice contre Warner Brothers et avait obtenu gain de cause.

Samedi, on apprenait le décès du populaire animateur de télévision Regis Philbin. Il avait 88 ans. Il a longtemps animé le talk-show qui portait son nom de même que la populaire émission Who Wants to Be a Millionaire ?, avec sa célèbre question « est-ce votre dernière réponse ? ».

Plus près de chez nous, la mort du poète Claude Beausoleil a été annoncée dimanche. Il a rendu l’âme vendredi soir à l’âge de 71 ans. Le prolifique écrivain laisse derrière lui des dizaines d’ouvrages de poésie et des anthologies sur la poésie de différentes régions. M. Beausoleil était aussi le fondateur de la revue Lèvres urbaines, dont il a remis la barre à David Goudreault avant sa mort, en plus de signer des chroniques de poésie dans Le Devoir et La Presse.