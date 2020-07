Manifestation à Montréal pour la régularisation des personnes migrantes

Des dizaines de personnes manifestent à Montréal dimanche pour réclamer la régularisation des personnes migrantes, sans exception.

D’une seule et même voix, des migrants sans papiers, des travailleurs agricoles temporaires, des demandeurs d’asile et des étudiants internationaux ont interpellé le gouvernement Trudeau en manifestant devant les bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), dans le Vieux-Montréal.

D’autres détails suivront.