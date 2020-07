Quoi surveiller cette fin de semaine?

Les craintes d’une résurgence de la COVID-19

L’OMS le soulignait hier : les premiers signes d’une résurgence du nouveau coronavirus se font voir en Europe.

Dans l’espoir de l’étouffer dans l’œuf, plusieurs pays ont opté pour un resserrement des mesures sanitaires : la Belgique, par exemple, interdira de nouveau dès samedi tout rassemblement de plus de 10 personnes.

Le reste du continent continue aussi d’adopter certaines mesures de contrôle. Pas plus tard que vendredi, le Royaume-Uni rendait obligatoire le port du masque dans les magasins du pays, et ce, malgré un certain mouvement de résistance au sein du public.

Le continent totalise environ 200 000 décès pour 3 millions de cas de COVID-19 depuis l’émergence de la maladie.