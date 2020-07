3 Sreenagar (Bangladesh), le 20 juillet 2020 | Près de 200 personnes ont péri dans les inondations et les glissements de terrain provoqués par la mousson au Bangladesh, au Népal et en Inde. Et les gens touchés de ces pays de l’Asie du Sud ne sont pas au bout de leurs peines : le niveau des fleuves doit continuer de monter au cours des prochains jours. Les pluies diluviennes au cours de la saison de la mousson, entre juin et septembre, provoquent chaque année dans ces régions inondations, glissements de terrain et orages qui font des centaines de morts. Munir Uz Zaman Agence France-Presse