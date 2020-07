Dénonciations anonymes: une demande d’action collective contre Facebook

Un Québécois veut intenter une action collective contre Facebook qu’il accuse de permettre la diffusion de témoignages anonymes diffamatoires dans la foulée du mouvement de dénonciation des dernières semaines.

« Le fait que les dénonciations aient été faites de façon anonyme empêche la vérification de la véracité des allégations ouvrant la porte aux abus et règlements de compte », peut-on lire dans la requête déposée mardi au palais de justice de Montréal.

Identifié seulement par ses initiales par crainte de représailles, le plaignant, C. D, soutient notamment que les pages « Dis son nom » et « Victims Voices » portent atteinte à la réputation des personnes visées par des dénonciations anonymes, pour la plupart de nature sexuelle.

Le plaignant a vu son nom apparaître sur une liste de présumés agresseurs dans les dernières semaines. Il souligne avoir un nom assez commun et être certain que les allégations ne le visent pas personnellement. Or, l’homme dit avoir tout de même eu à composer avec des questionnements de son entourage dès que son nom est apparu sur la liste. « Des collègues et des amis de [C.D] et de sa conjointe leur ont posé des questions », est-il souligné.

C. D soutient qu’il a depuis commencé à faire de l’anxiété et des cauchemars à force de devoir se justifier auprès de ses proches. « Cette parution […] lui a causé un traumatisme et de graves conséquences psychologiques », soutient la requête.

« Les médias sociaux, notamment ceux détenus par Facebook, ne sont pas un forum approprié pour les victimes afin d’obtenir justice vu l’incapacité à vérifier et valider la véracité des allégations anonymes », est-il écrit dans le document.

Le cabinet d’avocat Calex Legal inc, qui représente le plaignant, a tenu à spécifier par voie de communiqué que cette demande d’action collective « ne vise aucunement à condamner les victimes d’agression sexuelle et les dénonciations qui sont faites dans le cadre des dispositions actuelles de la loi ».

Les avocats soutiennent qu’il s’agit plutôt de déterminer le rôle et la responsabilité des réseaux sociaux comme Facebook lorsque ce type de contenu est diffusé à grande échelle sans davantage de vérifications.