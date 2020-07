La lumière sur le drame de Saint-Apollinaire

Que s’est-il passé entre le 8 juillet, quand Martin Carpentier a disparu en compagnie de ses filles Norah et Romy, et le 20 juillet, quand le corps de l’homme de 44 ans a été retrouvé à Saint-Apollinaire ?

On devrait en savoir plus cet après-midi à 14 h 30, puisque la SQ fera le point sur les événements des derniers jours depuis son quartier général de Montréal.

À moins d’une surprise de taille, l’inspecteur-chef Guy Lapointe devait ainsi confirmer que le corps retrouvé lundi soir est bel et bien celui de Martin Carpentier. On pourrait aussi en savoir plus sur le fil des événements.