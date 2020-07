Quoi retenir de la fin de semaine?

Les recherches pour retrouver Martin Carpentier suspendues

La chasse à l'homme pour repérer Martin Carpentier, cet homme de 44 ans dont les filles de 11 et 6 ans ont été trouvées mortes il y a une semaine, n'a toujours pas porté fruit. Si bien que la Sûreté du Québec a annoncé samedi soir qu'elle suspend les recherches terrestres pour localiser Carpentier après avoir vérifié plus de 1000 signalements et fouillé plus de 700 adresses dans les municipalités de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Laurier-Station.

Le maire de Saint-Apollinaire s’en est d'ailleurs dit soulagé dimanche. «Cela va être moins stressant pour la population, a-t-il dit. Cela nous montre qu’un gros travail a été fait, un travail énorme. Ça m’enlève de l’inquiétude et du stress.»

Loin de jeter l'éponge, la SQ affirme changer de stratégie pour retrouver le père des petites Norah et Romy. Le corps policier n'a pas voulu en dire plus, de peur de nuire à l'enquête.