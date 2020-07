Des centaines de personnes manifestent contre les violences sexuelles

Des centaines de personnes manifestent à Montréal et à Québec dimanche midi pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes.

À Montréal, les manifestants se sont donné rendez-vous au Parc La Fontaine avant d’entamer une marche jusqu’au palais de justice.

« Nous unissons nos voix pour dénoncer haut et fort les abus dont nous sommes victimes. Cette manifestation est un mouvement collectif contre les actes houleux du Boys Club, ainsi que de ses témoins silencieux. Par cette marche, nous souhaitons conscientiser la population quant au problème des agressions sexuelles en tout genre, tel que la coercition sexuelle, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles et la culture du viol dans son ensemble. Nous désirons démocratiser le consentement, soutenir les victimes de façon concrète et éduquer la population vis-à-vis de ce fléau sociétal. Ce 19 juillet, nous défilons dans les rues de Montréal ENSEMBLE pour un avenir plus sûr, inclusif et juste », ont indiqué les organisatrices sur leur événement Facebook.

Une nouvelle vague de dénonciations a déferlé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Principalement par l’intermédiaire d’Instagram, les victimes ont rapporté des gestes ou des remarques qui ne sont pas toujours criminels au sens de la loi, mais qui entrent dans le spectre de la culture du viol.