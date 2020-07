Plus de 150 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le nombre de cas de COVID-19 au Québec continue d’augmenter. Le ministère de la Santé rapporte samedi 158 nouveaux cas, pour un total de 57 300 personnes infectées dans la province.

Il s’agit de la hausse la plus importante depuis la mi-juin.

Sept décès liés à la maladie, dont cinq sont survenus avant le 10 juillet, s’ajoutent aussi au bilan, portant le nombre de morts à 5 654 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de prélèvements réalisés le 16 juillet a grimpé à 15 258.

Samedi, 248 personnes étaient hospitalisées, une diminution de 12. Quinze personnes se trouvent aux soins intensifs (-1).

Le premier ministre François Legault a soutenu vendredi que les rassemblements privés étaient problématiques, les gens ne respectant pas les règles de la santé publique. Pour s’assurer que les rassemblements ne comptent pas plus de 10 personnes, « il va y avoir une surveillance accrue, partout », a-t-il dit.

Vendredi, 141 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan québécois. La veille, c’était 142.

Nouvelle méthodologie

Depuis samedi, imitant d’autres provinces canadiennes, les autorités appliquent une nouvelle méthodologie pour estimer le nombre de personnes rétablies. Selon elles, l’ancienne méthode « entraînait une sous-estimation importante ». Selon ces nouvelles estimations, le nombre de personnes guéries s’élèverait maintenant à 50 027.

Étant donné cette modification, les autorités croient qu’il n’y aurait que 1684 cas actifs au Québec.

On comptait 87 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 27 950. On recensait 5899 infections dans la région de Laval et 8343 en Montérégie.

Ailleurs au Québec, le nombre de cas depuis le début de la pandémie s’élevait à 2068 en Mauricie-Centre-du-Québec, 1906 dans la Capitale-Nationale, 989 en Estrie, 632 en Outaouais, 352 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 193 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 109 993 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8849 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 57 300 cas au Québec, dont 5654 décès ; 37 440 cas en Ontario, dont 2748 décès ; 9219 cas en Alberta, dont 167 décès ; 3198 cas en Colombie-Britannique, dont 189 décès ; 1067 cas en Nouvelle-Écosse, dont 63 décès ; 936 cas en Saskatchewan, dont 15 décès ; 336 cas au Manitoba, dont sept décès ; 262 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 168 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès ; 36 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.