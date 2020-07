4 Montréal (Québec), le 14 juillet 2020 | « Black Lives Matter ». Le mantra du mouvement planétaire ravivé par la mort de George Floyd aux États-Unis habille depuis mardi la rue Sainte-Catherine à Montréal, entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. Ou plutôt, sa traduction française : « La vie des Noir.e.s compte. » La fresque de rue géante a pris vie en l’espace de deux jours, sous l’impulsion de la Fondation Dynastie et du collectif Never Was Average. Plusieurs organismes montréalais ont aussi collaboré au projet, qui a obtenu un soutien financier de la Ville de Montréal et de la Société de développement du Village. Adil Boukind Le Devoir