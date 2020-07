Statistique Canada fait le bonheur des francophones hors Québec

Soupir de soulagement au sein des communautés francophones du pays. Le prochain recensement de Statistique Canada brossera pour la première fois un portrait exhaustif des enfants qui ont droit à une éducation en français à l’extérieur du Québec.

« Nous sommes enchantés, vraiment. C’est exactement ce qu’on voulait », se réjouit au bout du fil Marie-Pierre Lavoie, présidente du Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique. Un enthousiasme qui s’est fait sentir d’un océan à l’autre vendredi, partagé par d’autres CSF et plusieurs associations de défense des droits des francophones.

Statistique Canada a dévoilé en matinée le questionnaire de son prochain recensement, prévu pour mai 2021. Dans sa version courte — systématiquement envoyé à tous les ménages canadiens —, cinq questions liées au droit de s’instruire dans la langue de la minorité ont été ajoutées. De telle sorte qu’on sondera désormais le niveau d’étude atteint en français, le type de programme fréquenté et pendant combien de temps.

Ainsi, le fédéral pourra dénombrer tous les parents qui, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, peuvent inscrire leurs enfants dans des écoles francophones hors Québec et des écoles anglophones de la Belle Province.

Ottawa s’était déjà engagé à faire ces ajouts dans le formulaire long, mais laissait planer le doute quant à la version courte. Il faut dire qu’environ 25 % de la population seulement reçoit la version longue. « Depuis près de 40 ans, nos gouvernements et conseils scolaires n’avaient pas l’ensemble des données nécessaires pour mettre en œuvre nos droits, a réagi le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Jean Johnson. Maintenant, ils pourront mieux planifier les programmes et infrastructures scolaires nécessaires pour répondre à la demande croissante pour une éducation en langue française partout au pays. »

Une lecture partagée par Stéphanie Chouinard, professeure à l’Université Queen’s de l’Ontario. Bien que le fameux article 23 garantisse un droit de s’instruire en français en contexte minoritaire, il faut aussi que « le nombre de ces enfants le justifie », est-il stipulé. Une « petite phrase » qui laisse une part d’arbitraire aux dirigeants des provinces, surtout lorsque les données sur les ayants droit manquent, dit-elle.

« Plusieurs provinces ont été réfractaires à croire les chiffres qui étaient présentés par les communautés francophones, surtout quand on revendiquait un besoin dans la construction ou l’agrandissement d’école notamment », illustre Mme Chouinard, citant en exemple le cas de la Colombie-Britannique.

Autres ajouts

Statistique Canada a procédé à d’autres ajouts et modifications dans son questionnaire de 2021. L’agence fédérale fait maintenant la distinction entre le sexe à la naissance et l’identité de genre d’une personne. Elle a par ailleurs étoffé la liste des confessions religieuses suggérées et offre aux membres des communautés autochtones un spectre plus large pour s’identifier.

De plus, les Canadiens qui servent ou ont déjà servi dans les forces armées doivent désormais l’indiquer. Cela permettra notamment au gouvernement fédéral de dresser une liste de ses anciens combattants, dans le but d’adapter les services et les ressources qui leur sont offerts, entre autres en santé mentale.

Deux nouvelles questions portent également sur la précarité d’emploi. Les Canadiens qui n’auront pas travaillé à temps plein ou pendant toute l’année pourront en indiquer les raisons.