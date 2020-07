2 Thomas et Émile, deux campeurs de six ans du Camp scientifique de Profaqua, à Verdun, viennent de réussir à renverser des quilles grâce à l'énergie du vent. Ici, campeurs et animateurs sont tous équipés de visières, une des solutions mises en place pour s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19. Valérian Mazataud Le Devoir