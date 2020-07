François Legault à Baie-Comeau, Horacio Arruda à Rimouski

Le premier ministre et le directeur national de la santé publique continuent leurs tournées respectives des régions du Québec.

Après avoir visité la Gaspésie hier, François Legault sera à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. Et comme lors de ses arrêts précédents, il rencontrera des élus et des responsables régionaux du système de santé avant de tenir un point de presse vers 11 h 15. On peut parier qu’il sera question du plan de relance post-COVID de son gouvernement.

Le Dr Horacio Arruda, lui, sera à Rimouski pour dresser le bilan de la pandémie dans le Bas-Saint-Laurent, une région restée largement épargnée par la maladie. On devrait aussi s’attendre à quelques mots sur le port du masque lors de sa conférence de presse de 14 h 30.