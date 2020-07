Martin Carpentier serait toujours en vie et aurait «transité par une roulotte»

Martin Carpentier, principal suspect dans la mort de Norah et Romy Carpentier, serait toujours en vie, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ) jeudi matin.

L’homme de 44 ans, introuvable après une semaine de recherches, a « transité par une roulotte » du secteur de Saint-Apollinaire, là « où le ratissage s’est déroulé », a déclaré la sergente Ann Mathieu lors d’un point de presse.

« Nous savons qu’il y aurait dérobé des éléments à l’intérieur permettant d’assurer sa survie », a-t-elle affirmé. La sergente Mathieu a plus tard déclaré que « les éléments » récoltés par la SQ l’amènent à croire que le suspect est en vie et « qu’il cherche à assurer sa survie et à se dissimuler ».

Or le service de police ignore où se trouve précisément le suspect. « [Marin Carpentier a] assurément transité dans la région de Lotbinière, encore, ou aux environs. On est conscient qu’une personne qui est mobile peut faire énormément de chemin. Il pourrait être à l’extérieur, ce n’est pas impossible », a reconnu la sergente Mathieu.

Appel à la vérification des roulottes

Les policiers de la SQ arpentent sans relâche un secteur boisé de Saint-Apollinaire depuis une semaine. Les corps de Norah et Romy Carpentier, âgées de 11 et 6 ans, y ont été retrouvés samedi, deux jours après le déclenchement d’une alerte Amber.

La SQ, qui a modifié « sa stratégie » mardi afin de se faire plus discrète dans les médias, a lancé jeudi un message à la population. Étant donné que Martin Carpentier s’est réfugié dans une roulotte, « il est fort possible, ou il est susceptible de refaire ce scénario-là », a averti Ann Mathieu.

« Alors on demande aux citoyens d’aller vérifier leur dépendance, leur chalet, leur roulotte, leur camp de chasse. Pour les chasseurs, ceux qui ont des caméras de chasse, on leur demande d’en faire la vérification », a-t-elle ajouté.

« Il n’y a pas d’éléments, en ce moment, qui nous permettent de croire que Martin Carpentier est dangereux pour la population », a-t-elle précisé.

Les citoyens qui souhaitent effectuer les vérifications nécessaires dans leurs chalets, roulottes ou autres peuvent néanmoins faire appel au 9-1-1 pour être accompagnés de policiers lors de cet exercice.