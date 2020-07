La sortie du livre de Mary Trump

On en connaît déjà de grands pans, mais c’est aujourd’hui qu’il atterrit sur les tablettes des libraires : Too Much and Never Enough (Trop et jamais assez), une biographie incendiaire de Donald Trump signée par sa nièce Mary.

Sur plus de 200 pages, l’auteure dresse un portrait dévastateur de son oncle — le président des États-Unis, faut-il le rappeler — en disséquant sa famille dysfonctionnelle.

Le livre a déjà fait l’objet d’une poursuite judiciaire dans l’espoir d’empêcher sa publication, qui était d’abord prévue à la mi-août.