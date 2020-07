La Couronne veut corriger l’image de Salvail

C’est pour s’assurer que le juge Alexandre Dalmau «n’ait pas une image erronée» de la personnalité de l’ex-animateur Eric Salvail que la Couronne souhaite faire entendre trois témoins de plus en contre-preuve, a fait valoir lundi la procureure Amélie Rivard.

Cette dernière a soutenu que dans la première partie du procès de M. Salvail, en février et mars, il «a réfuté les accusations en suggérant qu’il n’était pas le type de personne à commettre ces infractions, parce qu’il est de bonne réputation, de bon caractère.»

C’est autour de cet enjeu que les deux parties se sont retrouvées en cour lundi: Eric Salvail a-t-il mis sa personnalité — son caractère — en jeu dans sa défense? S’est-il servi de ce que serait sa moralité personnelle pour affirmer qu’il n’a pas commis les gestes qui lui sont reprochés?

Si oui, la Couronne estime qu’elle doit faire entendre de nouveaux témoins — non pas pour introduire de nouveaux éléments de preuve, mais bien pour «contrer l’image que M. Salvail a pu laisser au tribunal».

Éric Salvail fait face à trois chefs d’accusation : harcèlement, agression sexuelle et séquestration, cela pour des faits qui se seraient produits entre avril et octobre 1993.



Bonne réputation

Le juge Dalmau a lui-même fait remarquer que par son témoignage (interrogatoire et contre-interrogatoire), Eric Salvail voulait qu’il «prenne en considération» le caractère impossible de ce qu’on lui reproche. ««Je ne l’aurais pas fait», a cité le juge en reprenant une phrase prononcée en février par M. Salvail. Qu’est-ce que ça veut dire d’autre qu’il n’est pas ce genre de personne?, s’est-il demandé. Il veut que je tire l’inférence que ce n’est pas possible, parce qu’il n’est pas comme ça.»

La procureure a soutenu que c’est M. Salvail qui a mis ces éléments de traits de personnalité sur la table. La question a son importance, puisque la Couronne «n’est pas autorisée à présenter une preuve de conduite indigne de l’accusé afin d’établir que ce dernier est plus susceptible d’avoir commis l’infraction reprochée», note-t-elle dans sa requête.

Elle peut toutefois le faire si l’accusé met lui-même «en jeu sa bonne réputation afin de sous-entendre qu’il n’a pas pu commettre l’infraction». La Couronne estime que c’est ce qui s’est passé dans le cas de M. Salvail, et c’est pourquoi elle demandait lundi au juge l’autorisation de déposer une contre-preuve pour réfuter les prétentions de l’ancien producteur.

Mme Rivard a souligné que la «bonne réputation [de M. Salvail] n’est pas un simple fait collatéral, mais plutôt un point central de sa défense et une question essentielle et déterminante pour trancher le débat».



Gestes déplacés

Dans le cas présent, la contre-preuve est constituée de trois témoins qui «se sont manifestés, et qui n’ont aucun intérêt: ils ne sont pas plaignants», a souligné Amélie Rivard. Le premier évoque des incidents survenus à la fin des années 1990 et au début des années 2000, quand M. Salvail était animateur de foule. Il parle de «commentaires de nature sexuelle répétés à son égard». Eric Salvail «pouvait le suivre dans l’ascenseur, tenter de lui mettre la langue dans l’oreille, de se frotter le sexe contre lui ou de lui tâter les fesses», soutient-on.

Le deuxième allègue que vers 2002, M. Salvail lui a touché les fesses, puis les testicules alors qu’il était dans le bureau d’une recherchiste. Il l’aurait par la suite poursuivi dans le corridor et aurait exhibé ses parties génitales.

Finalement, en 2003, un troisième témoin allègue qu’Eric Salvail lui a fait plusieurs commentaires sexuels déplacés, en plus de s’être «frotté» contre lui en lui touchant le torse.



La Défense conteste

L’avocat de M. Salvail, Michel Massicotte, avait pour sa part une lecture totalement différente de la situation. «On ne partage absolument pas l’idée que [la défense] de M. Salvail en soit une de bonne réputation».

Il estime plutôt que «l’élément central» de celle-ci était «une sorte d’alibi: l’impossibilité que M. Salvail ait été présent» lors des incidents décrits par le plaignant.

M. Massicotte a plaidé que la procureure Rivard a presque piégé M. Salvail, «qui n’est pas habitué d’être devant les tribunaux», en le questionnant sur son caractère ou sa réputation, et en le questionnant sur une «ligne» éthique qu’il ne franchissait pas.

Dans son témoignage, en février, M. Salvail a nié en bloc les différentes allégations de la victime présumée, Donald Duguay. Il avait qualifié de « farfelu » le récit de l’agression fait par ce dernier.

M. Salvail avait toutefois reconnu qu’il était le type de personne à faire des commentaires à caractère sexuel. Mais selon lui, il l’a toujours fait dans un contexte humoristique qui serait intrinsèque au « milieu libéral » dans lequel il travaillait.

« On est dans un environnement libéral, où plein de choses se disent d’un côté ou de l’autre, qui sont toujours de façon amicale, pour faire rire… Il y a une ligne entre des commentaires pour s’amuser et être drôle devant tout le monde, et la ligne où on tombe dans ce dont on parle [dans ce procès] : harcèlement, agression », avait-il dit. La procureure lui avait demandé s’il considérait avoir déjà franchi la ligne : « Pour moi, non.»

Mais au-delà de ce débat sur la défense de réputation, Michel Massicotte estime aussi que les trois témoins relatent des événements qui n’ont rien à voir avec les incidents relatés par Donald Duguay — et qui sont au coeur de ce procès.

«Je trouve personnellement que M. Salvail est traité injustement», a-t-il dit. «Parce que si [on accepte ces témoignages], on va faire le procès de la moralité d’Eric Salvail sur une période de dix ans.»

Le juge a pris la question en délibéré jusqu’au 4 septembre.